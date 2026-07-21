Atlético-MG e Bahia empatam no 1º jogo após o fim da Copa
| Tempo de leitura: 2 min
Atlético-MG e Bahia empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (21), na Arena MRV, em Belo Horizonte, no primeiro jogo dos times pelo Brasileirão após o término da Copa do Mundo. O duelo foi válido pela 19ª rodada da competição, a última do turno.
Empate teve direito a 'lei do ex'. Ruan Tressoldi, de cabeça, abriu o placar para o time mineiro aos 45 minutos do primeiro tempo, completando cruzamento de Bernard. O Bahia, no entanto, chegou ao empate com Ademir, ex-jogador da equipe mandante, aos 11 minutos do segundo tempo.
Em seu retorno aos gramados após a Copa, o Atlético estacionou na décima posição do Brasileirão, com 25 pontos. Já o Bahia está em sexto, com 30 -a equipe tricolor já havia jogado na sexta-feira (17), contra a Chapecoense, com triunfo por 2 a 0, na Arena Fonte Nova.
O próximo compromisso do Atlético será no domingo (26), contra o Palmeiras, fora de casa. Na mesma data, o Bahia enfrenta o Corinthians em Salvador, em confrontos válidos pela 20ª rodada do Brasileirão.
Como foi o jogo
Tomás Cuello recebeu passe na grande área e arriscou um chute forte, cruzado, com o pé direito, exigindo boa defesa do goleiro Ronaldo, aos seis minutos da primeira etapa.
Atlético seguiu pressionando o Bahia e levou perigo com Mateo Cassierra. Aos dez minutos, o atacante ficou com a sobra na grande área, após escanteio cobrado por Maycon, e finalizou. A bola desviou na defesa da equipe visitante e não entrou por muito pouco.
Bahia reagiu e acertou a trave. Aos 34 minutos, Ademir recebeu pela direita e encontrou um cruzamento para Willian José. O atacante não conseguiu cabecear com muita força, mas carimbou o poste, assustando a torcida na Arena MRV.
Aos 45 minutos, Bernard cobrou escanteio pela esquerda, e a zaga do Bahia afastou. O próprio camisa 11 do time da casa ficou com a sobra na ponta esquerda, levantou na área mais uma vez e encontrou Ruan Tressoldi, que cabeceou deslocando o goleiro Ronaldo. Atlético na frente.
Os visitantes voltaram com tudo no retorno do intervalo. Aos dois minutos do segundo tempo, Nicolás Acevedo encontrou ótimo passe para Erick Pulga na entrada da área. O atacante tocou na saída de Éverson, mas o goleiro atleticano defendeu à queima-roupa.
Ademir recebeu passe de Rodrigo Nestor na grande área, encarou a marcação e acertou chute forte, com o pé direito, para vencer Éverson. A bola ainda desviou em Lyanco antes de entrar, aos 11 minutos.