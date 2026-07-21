Arrascaeta está recuperado de suas lesões e foi relacionado pelo Flamengo para a partida desta quarta-feira (22), contra a Chapecoense, na Arena Condá (SC), pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, tem a chance de voltar a atuar após três meses.

A última vez em que o uruguaio atuou foi no dia 29 de abril, contra o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores. Naquela partida, ele sofreu uma fratura na clavícula direita e iniciou seu "inferno-astral".

No dia seguinte, desembarcou no Rio de Janeiro e foi direto para a mesa de cirurgia acelerar sua recuperação. O jogador se dedicou em até três períodos e conseguiu ser convocado para a Copa do Mundo. Porém, já com a seleção do Uruguai, as coisas não saíram como desejado.