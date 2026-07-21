A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta terça-feira (21) a adoção da tecnologia do impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As primeiras partidas que contarão com a nova ferramenta serão entre Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro, e entre Athletico-PR x Internacional, na Arena da Baixada, no dia 25, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Os outros oito jogos da 20ª rodada também terão a tecnologia.

O impedimento semiautomático é uma tecnologia integrada ao VAR (Árbitro Assistente de Vídeo) que utiliza câmeras e inteligência artificial para rastrear os jogadores e a bola ao longo de toda a partida, identificando com precisão o momento exato do passe para calcular automaticamente a posição de impedimento.