Fluminense anuncia retorno de Fred, agora como técnico do sub-20
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O Fluminense anunciou, nesta terça-feira (21), que Fred está de volta ao clube. Ídolo da torcida tricolor, o ex-atacante vai assumir o comando do time sub-20.
"Volto com o mesmo amor de sempre, muita vontade de trabalhar e de ajudar a formar grandes jogadores e grandes pessoas, que é o mais importante, e que honrem muito essa camisa todos os dias. Conto com o apoio de todos nessa nova caminhada", disse Fred.
Fred vai começar o trabalho no sub-20 no próximo dia 3. Com ele, chegam o auxiliar Bruno Barros, o analista de desempenho Conrado Aguilar e o preparador físico Jefferson Souza, que terá Gabriel Pinho como auxiliar.
O ex-atacante iniciou a carreira como técnico no ano passado, no sub-17 do Fortaleza. Ele também passou pelo sub-20 do clube cearense.
Fred se aposentou dos gramados em 2022, com a camisa do Flu, e trabalhou como diretor de planejamento do clube até 2024. Como jogador do Tricolor, foi bicampeão brasileiro, em 2010 e 2012, e se tornou o segundo maior artilheiro da história, com 199 gols - atrás de Waldo, com 319.
Felipe Canavan, que dirigia a equipe sub-20 do Fluminense, reassume o sub-17. Thiago Macedo, atual técnico do sub-17, foi convidado por Fred para ser um de seus auxiliares.