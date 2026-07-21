O Fluminense anunciou, nesta terça-feira (21), que Fred está de volta ao clube. Ídolo da torcida tricolor, o ex-atacante vai assumir o comando do time sub-20.

"Volto com o mesmo amor de sempre, muita vontade de trabalhar e de ajudar a formar grandes jogadores e grandes pessoas, que é o mais importante, e que honrem muito essa camisa todos os dias. Conto com o apoio de todos nessa nova caminhada", disse Fred.

Fred vai começar o trabalho no sub-20 no próximo dia 3. Com ele, chegam o auxiliar Bruno Barros, o analista de desempenho Conrado Aguilar e o preparador físico Jefferson Souza, que terá Gabriel Pinho como auxiliar.