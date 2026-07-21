Promessa camaronesa é regularizada e fica à disposição de Abel
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O nome do camaronês Miguel Bilong, atacante de 18 anos, foi publicado no BID e o jogador está à disposição de Abel Ferreira no Palmeiras.
A direção precisava aguardar a abertura da janela de transferências, o que aconteceu na última segunda, para registrar o contrato na CBF.
Testes e aprovação
O atacante estava em período de testes no Palmeiras desde março e, inicialmente, será integrado ao time sub-20. Miguel chamou a atenção durante um jogo-treino do elenco alviverde ao marcar dois gols e assinou contrato. O Palmeiras terá muitos desfalques no setor ofensivo, e por isso Miguel Bilong pode ser opção no banco de reservas.
Abel Ferreira não conta com Allan e Paulinho (suspensos), e Flaco López (de férias após a Copa do Mundo. Vitor Roque está recuperado de lesão, mas começará como opção entre os suplentes.
Felipe Teresa e Heittor, destaques do sub-20 do Palmeiras e à frente de Miguel na disputa por uma vaga no profissional, estão concentrados para o primeiro jogo da semifinal do Brasileiro da categoria contra o Bragantino, na quinta-feira, às 16h (de Brasília). Por isso, não são opções para Abel Ferreira.
Quem acompanha o dia a dia de Miguel no clube afirma que ele é um jogador que destaca pela imposição física, velocidade e finalização.