O nome do camaronês Miguel Bilong, atacante de 18 anos, foi publicado no BID e o jogador está à disposição de Abel Ferreira no Palmeiras.

A direção precisava aguardar a abertura da janela de transferências, o que aconteceu na última segunda, para registrar o contrato na CBF.

Testes e aprovação

O atacante estava em período de testes no Palmeiras desde março e, inicialmente, será integrado ao time sub-20. Miguel chamou a atenção durante um jogo-treino do elenco alviverde ao marcar dois gols e assinou contrato. O Palmeiras terá muitos desfalques no setor ofensivo, e por isso Miguel Bilong pode ser opção no banco de reservas.