O Corinthians se apega à ausência de propostas por Memphis Depay como um fator que pode favorecer a renovação do atacante.

O clube entende que, até o momento, o jogador não recebeu ofertas que brilhem os olhos e concorram com a possibilidade de permanecer no futebol brasileiro.

A reportagem apurou que Memphis já manifestou publicamente o desejo de seguir no Corinthians e continuar no Brasil. A permanência também está ligada aos planos do atleta para a carreira fora dos gramados, com projetos nas áreas musical e social.