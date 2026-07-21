Corinthians vê falta de opções para Memphis como trunfo
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O Corinthians se apega à ausência de propostas por Memphis Depay como um fator que pode favorecer a renovação do atacante.
O clube entende que, até o momento, o jogador não recebeu ofertas que brilhem os olhos e concorram com a possibilidade de permanecer no futebol brasileiro.
A reportagem apurou que Memphis já manifestou publicamente o desejo de seguir no Corinthians e continuar no Brasil. A permanência também está ligada aos planos do atleta para a carreira fora dos gramados, com projetos nas áreas musical e social.
Memphis não recebeu propostas oficiais até o momento. Ainda assim, alguns clubes acompanham o andamento das negociações com o Corinthians e podem fazer investidas caso a renovação não seja concretizada.
O principal interessado é o América, do México. Internamente, os mexicanos monitoram a situação e entendem que o mercado pode se movimentar nos próximos dias.
A reportagem também apurou que uma transferência para o futebol mexicano não é, neste momento, a opção que mais agrada a Memphis Depay. A posição do jogador, no entanto, pode mudar diante de uma proposta concreta e da possibilidade de atuar em uma nova liga no exterior.
Clubes da Holanda também não têm feito movimentos significativos pelo atacante. Nem mesmo o PSV Eindhoven, clube que revelou Memphis e que chegou a ser apontado como um possível destino, aparece como alternativa neste momento.
Enquanto isso, o Corinthians segue negociando com o estafe do jogador. O principal objetivo é encontrar um formato para o pagamento da dívida que o clube possui com o atacante.
Os débitos giram em torno de R$ 45 milhões. Os valores são referentes a premiações por títulos, bonificações por metas atingidas e luvas previstas no contrato atual.
Dívida é o principal entrave
Memphis já sinalizou positivamente para a possibilidade de assinar um novo contrato com redução salarial e mudanças no modelo de bonificações. O principal impasse da negociação está relacionado justamente ao pagamento dos valores em aberto.
Antes da Copa do Mundo, a expectativa interna no Corinthians era de que a renovação seria encaminhada de forma positiva. Com o passar das conversas, porém, os impasses com o estafe do jogador aumentaram e dificultaram o avanço das tratativas.
Nesta terça-feira (21), há integrantes do clube que consideram a renovação difícil de ser concretizada. O departamento de futebol, por sua vez, trata a situação como indefinida e trabalha com chances iguais para um desfecho positivo ou negativo.
O aceno do estafe para discutir um acordo que viabilize financeiramente a permanência do atacante é visto como um sinal positivo nos bastidores. As conversas seguem em andamento entre as partes.
Definição próxima
A expectativa é de que o futuro de Memphis seja definido ainda nesta semana. O período de férias do jogador se encerra no sábado.
Caso as negociações não avancem, porém, a tendência é que o atacante sequer retorne ao Corinthians. Embora o contrato atual seja válido até o dia 31 de julho, o registro de Memphis nos sistemas da CBF e da FPF não está ativo.
A reportagem apurou que houve um erro do departamento jurídico do Corinthians no momento do registro do vínculo. Por uma confusão administrativa, o contrato foi registrado apenas até o dia 20 de junho, e o prazo para regularizar o período restante acabou sendo perdido.
Outro fator considerado pelo clube é a possibilidade de uma nova bonificação contratual ser atingida. Caso entre em campo nos próximos jogos até o fim do vínculo atual, Memphis alcançará a meta prevista de partidas disputadas. O cumprimento dessa cláusula acrescentaria mais R$ 3,15 milhões ao valor devido pelo Corinthians ao jogador.