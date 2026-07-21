O Santos está com três meses de direitos de imagem em atraso e agora corre o risco de perder jogadores para rivais do Brasileirão, independentemente do número de jogos disputados.

Mergulhado em uma grave crise financeira, o Peixe vinha, há alguns meses, se desdobrando para evitar que a pendência atingisse o terceiro mês consecutivo e isso servisse de gatilho para que os atletas buscassem a rescisão contratual na Justiça.

Sem a entrada de recursos suficientes neste mês de julho, o Santos não conseguiu repetir a manobra e, neste momento, corre o risco real de perder jogadores sem qualquer compensação financeira.