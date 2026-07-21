A Polícia Civil do Paraná indiciou sob suspeita de estelionato a mulher que fingia ser adolescente. Amanda Maria Souza de Oliveira, 38, responde pelo mesmo crime em Santa Catarina, onde está presa desde junho. A defesa informou que deve pedir um novo laudo sobre a sanidade mental da investigada.

As investigações identificaram ao menos 12 vítimas, todas de um grupo de oração online. Segundo os depoimentos, Amanda se infiltrou nas reuniões católicas, simulando a rotina de uma adolescente de 13 anos em estágio terminal de leucemia. Durante o interrogatório, ela negou todas as acusações.

Segundo a polícia, as vítimas são da cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, e a reconheceram após repercussão de sua prisão em Joinville (SC), onde ela teria enganado uma família por mais de um ano, dizendo ser criança e recebendo até mamadeira e festa de aniversário infantil.