Tendo como principal alvo as canetas emagrecedoras, assaltos a farmácias têm deixado mortos na cidade de São Paulo. Na cidade, conforme números da Secretaria da Segurança Pública estadual, foram 162 roubos e furtos nesses estabelecimentos nos primeiros cinco meses do ano, mais que um por dia. O número é semelhante ao observado no mesmo período do ano anterior (166).

Diante do cenário, os estabelecimentos reforçam a segurança com vigilantes, vistos na entrada das farmácias, em pé ou sentados em banquetas. Uns vestem uniforme de empresas, outros ficam sem identificação.

O uso de vigilantes já era comum na região da cracolândia, no centro, sobretudo para evitar os furtos de cosméticos expostos em prateleiras. Agora, o que se vê é uma expansão desse roteiro para outras partes da cidade, mudando a cena de locais antes vistos como mais seguros.