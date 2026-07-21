Confira o resultado da Mega-Sena sorteada nesta terça (21)
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A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (21) o concurso 3034 da Mega-Sena. O prêmio principal é de R$ 40.711.163,89. Acumulado, ele havia sido estimado em R$ 42 milhões.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios às terças e quintas-feiras ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
No caso dos sorteio aos domingos, as apostas podem ser feitas até às 22h do sábado anterior. Para os bolões digitais, as apostas se encerram às 10h45 do domingo -o sorteio ocorre a partir das 11h.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.