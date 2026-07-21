A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (21) o concurso 3034 da Mega-Sena. O prêmio principal é de R$ 40.711.163,89. Acumulado, ele havia sido estimado em R$ 42 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios às terças e quintas-feiras ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.