Imprensa argentina repercute Richarlison celebrando gol espanhol
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Um vídeo do atacante brasileiro Richarlison, o Pombo, comemorando o gol de Ferran Torres, que deu o título mundial à Espanha contra a Argentina, no domingo (19), provocou reação da imprensa argentina nesta segunda-feira (20).
No vídeo gravado pela mulher do jogador, Amanda Araújo, ele aparece vibrando e dando um peixinho na sala de sua casa. Depois, deu um salto com um soco no ar e, ao sentar no sofá, disse: "O bem venceu, amor".
Nesta segunda, Amanda publicou outro vídeo falando que recebeu mais de 200 mensagens diretas com conteúdo racista, com xingamentos tanto ao jogador quanto a ela e ao filho do casal.
Ela falou ainda que Richarlison havia feito a comemoração várias vezes no quarto antes de ela filmá-lo na sala.
O vídeo viralizou na imprensa de vários países.
Na Argentina, enquanto o Diario Olé apenas republicou o vídeo com a frase "Assim festejou Richarlison o gol da Espanha contra a Argentina", o La Nación publicou um texto no qual diz que o brasileiro "comemorou descontroladamente o gol" e festejou "como se fosse mais um torcedor espanhol".
A publicação destacou que ele ficou fora da convocação brasileira para a Copa do Mundo e que é companheiro do zagueiro da seleção argentina Christian Romero no Tottenham, da Inglaterra.
O La Nación lembrou ainda de duas ocasiões em que Richarlison provocou a Argentina. A primeira foi na Olimpíada de Tóquio, em 2021, quando a seleção rival foi eliminada na fase de grupos.
Na ocasião, ele publicou nas redes sociais: "Tchau hermanitos" e "procura-se clássico na América do Sul".
E antes da Copa do Mundo do Qatar, em 2022, Richarlison disse que preferia jogar a final contra a Alemanha e não contra a Argentina, usando o seguinte argumento:
"Sabemos que o futebol argentino é meio trapaceiro... Quando estão ganhando o jogo, sabemos como são, né?"