Sensação da Copa do Mundo, o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, viu sua vida mudar completamente em pouquíssimo tempo. Mas mesmo tendo virado uma celebridade mundial da noite para o dia, o experiente arqueiro conseguiu manter a cabeça no lugar para recusar "dezenas" de propostas publicitárias sedutoras durante o Mundial para seguir focado nos objetivos de sua seleção.

A revelação foi feitapelo brasileiro Roberto Silva, que foi escalado pela Fifa para acompanhar a delegação cabo-verdiana durante toda a Copa na função de TLO (oficial de ligação de equipe, na sigla em inglês). Trata-se de um cargo que tem a missão de ser um elo logístico entre as delegações e a entidade, oferecendo suporte na hospedagem, no transporte e em tudo o que for necessário na parte operacional.

Ele teve dezenas de propostas comerciais ao longo da Copa. Ele abriu mão de muito dinheiro porque as respostas dele sempre eram: 'não vou tratar disso agora, estou aqui pela Copa, pela minha nação, pelos meus companheiros. Vamos tratar disso depois da Copa'.