Vozinha recusou 'publis' durante a Copa por foco em Cabo Verde
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Sensação da Copa do Mundo, o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, viu sua vida mudar completamente em pouquíssimo tempo. Mas mesmo tendo virado uma celebridade mundial da noite para o dia, o experiente arqueiro conseguiu manter a cabeça no lugar para recusar "dezenas" de propostas publicitárias sedutoras durante o Mundial para seguir focado nos objetivos de sua seleção.
A revelação foi feitapelo brasileiro Roberto Silva, que foi escalado pela Fifa para acompanhar a delegação cabo-verdiana durante toda a Copa na função de TLO (oficial de ligação de equipe, na sigla em inglês). Trata-se de um cargo que tem a missão de ser um elo logístico entre as delegações e a entidade, oferecendo suporte na hospedagem, no transporte e em tudo o que for necessário na parte operacional.
Ele teve dezenas de propostas comerciais ao longo da Copa. Ele abriu mão de muito dinheiro porque as respostas dele sempre eram: 'não vou tratar disso agora, estou aqui pela Copa, pela minha nação, pelos meus companheiros. Vamos tratar disso depois da Copa'.
"Ele não tinha equipe de marketing, nada. Montaram uma equipe para ele. Ele é uma pessoa muito humilde. Nem quando o ego foi posto num prato de ouro no colo do Vozinha, ele aceitou. Continuou um cara simples", afirma Roberto Silva, TLO de Cabo Verde, à reportagem.
Fez apenas uma publi durante o Mundial
Diante de tanta oferta sedutora para um atleta de 40 anos que esteve longe de viver o glamour de muitos de seus companheiros de profissão da Copa, Vozinha acabou topando fazer apenas uma publi durante o Mundial. Ela aconteceu para o game de futebol "UFL", produzido para Playstation, X-Box e mobile.
O goleiro postou um vídeo divulgando o produto em seu perfil no Instagram. A publicação aconteceu no dia 28 de junho, dois dias depois de Cabo Verde alcançar a classificação histórica em segundo do Grupo H.
No dia 3 de julho sua seleção enfrentou a Argentina, na segunda fase, e promoveu um jogo épico. Houve um empate por 2 a 2 no tempo normal e os cabo-verdianos foram derrotados apenas na prorrogação, quando sofreram um gol aos 111 minutos.
Já fez outra após eliminação e tem convite
Agora Vozinha já se mostra mais aberto às publicidades e realizou outra no domingo, dia da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha.
A ação publicitária foi para o aplicativo de motoristas "Uber" e também foi postada em seu perfil no Instagram. No conteúdo, ele pega uma carona para o estádio da grande decisão nos Estados Unidos.
Dias antes, Vozinha já havia sido convidado para um "jogo das lendas" realizado pela Fifa no país-sede, e foi recepcionado pelo presidente da entidade, Gianni Infantino.
'Busco time que me queira como jogador'
Vozinha, atualmente, está sem clube após encerrar seu contrato com o GD Chaves, da Segunda Divisão de Portugal, antes mesmo da Copa do Mundo.
O goleiro agora trata com cuidado o seu próximo passo na carreira. Seu nome já foi especulado no Avaí; no Colo-Colo, do Chile; no Inter Miami, dos Estados Unidos, entre outros. No entanto, ele deixou claro que o que irá pesar é o projeto esportivo, pois não quer ser utilizado apenas como uma peça de marketing.
"Eu ainda quero jogar. Quero encontrar um time que realmente me queira como jogador de futebol e não para marketing", Vozinha, à CBS, dos EUA.
Aos 40 anos, Vozinha projetou até quando quer seguir jogando. Ele evita fazer planos muito para frente.
"[Achar um novo time] É uma das primeiras coisas que eu tenho que resolver. Eu amo futebol. Estar aqui, aos 40 anos, significa que eu realmente tenho essa paixão. Eu quero jogar, pelo menos, mais um ou dois anos, o quanto meu corpo aguentar. O dia depois desta quarta-feira (22) a gente não sabe", Vozinha, à CBS, dos EUA.