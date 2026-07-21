Dibu cogita adeus à seleção após vice: 'Dor difícil de explicar'
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O goleiro Dibu Martínez, da Argentina, afirmou que a dor pelo vice-campeonato da Copa do Mundo é "difícil de explicar". A Albiceleste foi derrotada pela Espanha, no domingo (19), por 1 a 0, na final.
Emiliano Martínez lamentou nas redes sociais e disse que sonhou com o título. Herói da Argentina no título de 2022, Dibu também cogitou "dar um passo para o lado" e não jogar mais pela seleção após o vice.
Sonhei que a ganharíamos de novo, sonhei em levá-la para a Argentina e fazer história mais uma vez. A verdade é que a dor é difícil de explicar. Resta refletir sobre muitas coisas e ver como seguir em frente e se é o momento de dar um passo para o lado. Sinto muito, realmente tentei ao máximo ajudar meu país e meus companheiros. Emiliano 'Dibu' Martínez, goleiro da Argentina
O goleiro fez 11 defesas na decisão. Dibu conseguiu segurar a pressão da Espanha até o início do segundo tempo da prorrogação, quando Ferran Torres fez o gol do título.
O número foi maior que Unai Simón fez na Copa. No Mundial inteiro, o goleiro da Espanha acumulou um total de 10 defesas, segundo dados da Opta. Foram oito partidas disputadas pela Espanha, com sete vitórias e um empate — 0 a 0 contra Cabo Verde, na estreia.