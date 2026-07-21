O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, disse que continuará no comando da seleção pelo menos até o fim de seu contrato, que termina em dezembro deste ano. A declaração acontece após o vice-campeonato da Copa do Mundo, vencida pela Espanha, no domingo (19).

O treinador voltou a dizer que seguirá na seleção até o fim do ano. Nesta terça-feira (21), em conversa com jornalistas na saída da sede da AFA (Associação do Futebol Argentino), ele garantiu que estará no comando da Argentina na Super Data Fifa, em setembro.

"Até dezembro, como digo, estamos aqui. Acho que, de verdade, o mais importante de tudo isso é a forma como as coisas aconteceram, como as pessoas souberam entender que a equipe deu tudo. Depois, o que acontecer mais para a frente... O mais importante é a Argentina, a Seleção. Quem estiver no comando, seja eu ou não, o mais importante é esta união, esta conexão", disse o treinador.