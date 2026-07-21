Atletas da NFL (National Football League), principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, estão pressionando para que estádios do país tenham somente gramados naturais. Eles alegam maior risco de lesões em campos sintéticos e usam a experiência da Copa do Mundo deste ano como prova de que a mudança é viável.

Jogadores querem que a NFL substitua integralmente a grama sintética por campos naturais. George Kittle, tight end do San Francisco 49ers, estimou que 90% dos atletas preferem jogar na grama natural e disse que a liga poderia adotar esse padrão se os donos dos times "realmente se importassem".

Metade dos estádios da NFL tem campos de grama natural. O dono do Las Vegas Raiders, Mark Davis, é um dos defensores do modelo e rejeitou o uso de gramado sintético no Allegiant Stadium, inaugurado em 2020, a fim de preservar a segurança dos atletas.