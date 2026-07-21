Jogadores da NFL citam Copa e pedem gramados naturais em estádios
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Atletas da NFL (National Football League), principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, estão pressionando para que estádios do país tenham somente gramados naturais. Eles alegam maior risco de lesões em campos sintéticos e usam a experiência da Copa do Mundo deste ano como prova de que a mudança é viável.
Jogadores querem que a NFL substitua integralmente a grama sintética por campos naturais. George Kittle, tight end do San Francisco 49ers, estimou que 90% dos atletas preferem jogar na grama natural e disse que a liga poderia adotar esse padrão se os donos dos times "realmente se importassem".
Metade dos estádios da NFL tem campos de grama natural. O dono do Las Vegas Raiders, Mark Davis, é um dos defensores do modelo e rejeitou o uso de gramado sintético no Allegiant Stadium, inaugurado em 2020, a fim de preservar a segurança dos atletas.
A Associação de Jogadores da NFL (NFLPA) argumenta a favor da mudança com dados coletados entre 2012 e 2018. Os números apontam taxa 28% maior de lesões sem contato nas pernas em gramados sintéticos, além de 32% mais contusões sem contato no joelho e 69% mais problemas nos pés e tornozelos.
A NFL, por outro lado, sustenta que não há diferença relevante de risco entre as duas superfícies. A liga cita levantamentos de 2021 e 2025, anos em que as taxas de lesões foram quase iguais em gramas naturais e sintéticas.
Essa conclusão foi contestada pela NFLPA em 2023. O sindicato dos atletas avaliou que os dados de 2021 são um "ponto fora da curva" e reforçou sua visão de que o campo artificial aumenta o impacto nas pernas, com lesões que exigem recuperação mais longa.
A mudança dos gramados pode entrar nas negociações do próximo acordo coletivo entre liga e jogadores, depois da temporada de 2030. O fato de estádios da competição terem atendido às exigências da Fifa para usar grama natural em jogos da Copa do Mundo pode pesar a favor dos atletas, de acordo com a emissora norte-americana CBS Sports.
A NFL já declarou que prefere investir em tecnologia para que a grama sintética tenha sensação mais próxima da natural. A superfície tem custo de manutenção menor e facilita a realização de eventos que não são de futebol americano.