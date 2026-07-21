O presidente da Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò, confirmou que a entidade negocia com Pep Guardiola para o comando da seleção nacional, visando a Copa do Mundo de 2030.

Giovanni Malagò revelou que a Federação Italiana abriu conversas com Guardiola. Em entrevista ao canal Cronache di Spogliatoio, do YouTube, nesta terça-feira, ele confirmou o contato e garantiu que as outras opções também são de alto nível, caso não chegue a um acordo com o técnico espanhol.

Dirigente garantiu que dinheiro não é problema nas negociações. "Foram feitas exceções que, por exemplo, podem envolver o nome que nestas horas está tão em alta: Pep Guardiola. Exceções por motivos óbvios que não vou explicar aqui, mas não é certo que isso vá adiante", disse Malagò sobre o orçamento para contratar o treinador.