Federação Italiana confirma negociações com Guardiola
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O presidente da Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò, confirmou que a entidade negocia com Pep Guardiola para o comando da seleção nacional, visando a Copa do Mundo de 2030.
Giovanni Malagò revelou que a Federação Italiana abriu conversas com Guardiola. Em entrevista ao canal Cronache di Spogliatoio, do YouTube, nesta terça-feira, ele confirmou o contato e garantiu que as outras opções também são de alto nível, caso não chegue a um acordo com o técnico espanhol.
Dirigente garantiu que dinheiro não é problema nas negociações. "Foram feitas exceções que, por exemplo, podem envolver o nome que nestas horas está tão em alta: Pep Guardiola. Exceções por motivos óbvios que não vou explicar aqui, mas não é certo que isso vá adiante", disse Malagò sobre o orçamento para contratar o treinador.
Além de Guardiola, Andrea Pirlo e Roberto Mancini também foram citados. Malagò, no entanto, garantiu que as opções para o cargo não se restringem a esses três candidatos: "Não, de jeito nenhum. A gente pensa em um certo perfil, e certamente esses nomes entram nessa categoria."
Guardiola não é o único com conversas em andamento, de acordo com o presidente da FIGC. "Acredito que tenha sido importante abrir um diálogo [com Guardiola] e mantê-lo aquecido. Não é uma falta de respeito com outros nomes, porque com eles a conversa já começou. Depois, pode-se optar por alguém que talvez pertença a uma escola mais recente. A questão é muito subjetiva", afirmou.
Federação busca um novo técnico após ficar sem vaga em três Copas do Mundo seguidas. Além de Malagò, participam das negociações os ex-jogadores Paolo Maldini, novo diretor técnico das seleções italianas, e Leonardo, seu consultor.
Guardiola está sem clube desde que deixou o Manchester City, em maio. A passagem do espanhol pelo clube inglês chegou ao fim após dez anos, com 20 títulos conquistados.