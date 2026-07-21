A Polícia Civil de Pernambuco concluiu o inquérito sobre o caso de suspeita de envenenamento por mercúrio contra uma professora de artesanato. A vítima, de 43 anos, afirma que a mãe de um aluno adicionou a substância à sua garrafa de água durante meses.

O inquérito indiciou a suspeita por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. Em coletiva de imprensa no Recife, o delegado José Custódio afirmou que a principal linha de investigação aponta que o crime teria sido motivado por ciúmes. Segundo a polícia, o companheiro da investigada mantinha uma amizade com a vítima, o que provocava conflitos no relacionamento do casal.

A investigação reúne laudos periciais e exames clínicos. Segundo a Polícia Civil, os exames detectaram mercúrio no sangue e na urina da vítima, indicando uma intoxicação recorrente por pelo menos oito meses.