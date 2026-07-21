Onze funcionários de hospital passam mal após tomar café
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Onze servidores, sendo dez técnicos de enfermagem e um enfermeiro, foram atendidos na manhã desta terça-feira (21) após relatarem sintomas de uma possível intoxicação depois de ingerirem café no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), no Distrito Federal.
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apura o caso. De acordo com informações preliminares, um boletim de ocorrência foi registrado por volta das 9h desta terça.
Os funcionários, que trabalham no mesmo setor, relataram náuseas, tremores, calafrios e outros sintomas. O boletim também informa que o local onde o café de uso comum é preparado não possui câmeras de monitoramento e que a marca do produto consumido ainda é desconhecida.
O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informou que os servidores apresentam quadro de saúde estável e que nenhum deles está em estado grave. O instituto também apura a ocorrência e afirmou que a área foi isolada para preservação do local.
Em nota, o IgesDF disse ainda que as escalas de trabalho foram reorganizadas para garantir a continuidade dos atendimentos no hospital. A identidade dos servidores não foi divulgada.