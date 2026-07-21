21 de julho de 2026
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INTOXICAÇÃO

Onze funcionários de hospital passam mal após tomar café

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Paulo Carvalho/Agência Brasília
Funcionários denunciam possível intoxicação depois de ingerirem café no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), no Distrito Federal
Funcionários denunciam possível intoxicação depois de ingerirem café no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), no Distrito Federal

Onze servidores, sendo dez técnicos de enfermagem e um enfermeiro, foram atendidos na manhã desta terça-feira (21) após relatarem sintomas de uma possível intoxicação depois de ingerirem café no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), no Distrito Federal.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apura o caso. De acordo com informações preliminares, um boletim de ocorrência foi registrado por volta das 9h desta terça.

Os funcionários, que trabalham no mesmo setor, relataram náuseas, tremores, calafrios e outros sintomas. O boletim também informa que o local onde o café de uso comum é preparado não possui câmeras de monitoramento e que a marca do produto consumido ainda é desconhecida.

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informou que os servidores apresentam quadro de saúde estável e que nenhum deles está em estado grave. O instituto também apura a ocorrência e afirmou que a área foi isolada para preservação do local.

Em nota, o IgesDF disse ainda que as escalas de trabalho foram reorganizadas para garantir a continuidade dos atendimentos no hospital. A identidade dos servidores não foi divulgada.

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