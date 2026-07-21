Homem é preso ao tentar invadir joalheria pelo forro de shopping
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Um homem foi preso em flagrante após tentar furtar uma joalheria em um shopping em Ribeirão Preto (SP) na madrugada desta terça-feira (21).
O suspeito tentou entrar na joalheria pelo forro da loja. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 2h30 no Ribeirão Shopping, na zona sul de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
Ele afirmou que tinha a intenção de entrar na joalheria para furtá-la. Em depoimento à polícia, ele disse que veio de Brasília para trabalhar como servente de pedreiro, mas acabou não encontrando trabalho.
Seguranças do shopping já estavam observando o suspeito. A equipe de segurança afirmou que por volta das 21h da segunda-feira (20), ele estava fotografando as joalherias do estabelecimento, e quando os sistemas de segurança foram acionados, viram que era o mesmo homem.
Após o local ficar cercado, ele se entregou à polícia quando ainda estava dentro do forro. Os seguranças do Ribeirão Shopping romperam o gesso e retiraram o suspeito do local.
O homem não chegou a furtar nenhum objeto da loja. Foi constatado que ele abriu uma caixa de hidrante localizada na frente da loja HotZone, por onde entrou no estabelecimento. Logo após, pegou uma escada nos fundos para alcançar o forro que levava à joalheria.
Foram encontradas ferramentas e eletrônicos como uma corda, alicates, martelo, tablet e um carregador portátil. Os objetos foram apreendidos e levados ao Instituto de Criminalística de Ribeirão Preto.
O suspeito já tinha sido detido pelos seguranças do estabelecimento antes de a polícia chegar. Em nota, o Ribeirão Shopping informou que a equipe de segurança do shopping identificou uma tentativa de invasão a uma das lojas, que foi rapidamente contida, e o homem acabou conduzido pela Polícia Militar.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto. O suspeito também deve passar por audiência de custódia.