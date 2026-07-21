Um homem foi preso em flagrante após tentar furtar uma joalheria em um shopping em Ribeirão Preto (SP) na madrugada desta terça-feira (21).

O suspeito tentou entrar na joalheria pelo forro da loja. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 2h30 no Ribeirão Shopping, na zona sul de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Ele afirmou que tinha a intenção de entrar na joalheria para furtá-la. Em depoimento à polícia, ele disse que veio de Brasília para trabalhar como servente de pedreiro, mas acabou não encontrando trabalho.