A Polícia Militar libertou uma mulher de nacionalidade filipina que era mantida em cárcere privado pelo companheiro, em Santana, na zona norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (21).

A vítima está grávida e tem um filho de seis anos, que também era impedido de sair da residência, localizada na região da rua Voluntários da Pátria.

A polícia chegou até o local após receber um denúncia anônima e conseguir contato com a família da mulher, que vive nos Estados Unidos.