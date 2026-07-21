Flávio leva mentiras sobre urnas a embaixadores e repete o pai
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O presidenciável do PL, senador Flávio Bolsonaro (RJ), espalhou informações falsas a respeito das urnas eletrônicas em um evento com diplomatas e embaixadores nesta terça-feira (21) em Brasília, repetindo episódio semelhante do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso após ser condenado no processo da trama golpista.
Diante de uma plateia estrangeira, Flávio afirmou que as urnas eletrônicas brasileiras têm a mesma origem das urnas da empresa venezuelana Smartmatic - que, segundo um relatório da CIA divulgado na semana passada, estaria envolvida em um plano de fraude do governo venezuelano nas eleições de 2012. A agência de inteligência dos EUA diz que a ideia era alterar votos por meio de urnas pré-programadas.
Flávio mencionou o relatório da CIA e pediu aos diplomatas que enviem o maior número de observadores estrangeiros possíveis para a eleição de 2026.
"Há poucos dias, por coincidência, há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela. [...] Muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras são da mesma... Têm a mesma origem dessa empresa venezuelana", disse Flávio.
Ele afirmou também: "O pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e [sobre] como o Brasil pode dar eleições mais seguras e transparentes".
Flávio participou de uma rodada de eventos com presidenciáveis promovida pela consultoria de comunicação Novo Selo Comunicação. A palestra reuniu "lideranças brasileiras e embaixadores, cônsules, chefes de missão e representantes diplomáticos", segundo os organizadores.
A reportagem procurou a pré-campanha de Flávio para comentar as declarações do senador, mas ainda não houve resposta.
A reportagem já desmentiu boatos relativos à Smartmatic em 2020. A Justiça Eleitoral declarou que a Smartmatic nunca vendeu urnas ou softwares utilizados em urnas para o Brasil, apesar de ter fornecido outros serviços, como treinamento de pessoas para realizarem suporte técnico e operacional para as urnas.
"A Smartmatic celebrou contratos com o TSE [Tribunal Superior Eleitoral] em outras ocasiões somente para a prestação de serviços de conexão de dados e voz, e não para o desenvolvimento ou operação da urna eletrônica. Além disso, a empresa participou da licitação para a fabricação de urnas eletrônicas para 2020, mas perdeu para a empresa Positivo", diz uma nota da Justiça Eleitoral a respeito desse boato.
No mesmo evento, Flávio comentou sobre a reunião de Bolsonaro com embaixadores, afirmando que o pai está inelegível por ter manifestado "uma preocupação com a transparência e a segurança do nosso sistema eleitoral".