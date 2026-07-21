O presidenciável do PL, senador Flávio Bolsonaro (RJ), espalhou informações falsas a respeito das urnas eletrônicas em um evento com diplomatas e embaixadores nesta terça-feira (21) em Brasília, repetindo episódio semelhante do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso após ser condenado no processo da trama golpista.

Diante de uma plateia estrangeira, Flávio afirmou que as urnas eletrônicas brasileiras têm a mesma origem das urnas da empresa venezuelana Smartmatic - que, segundo um relatório da CIA divulgado na semana passada, estaria envolvida em um plano de fraude do governo venezuelano nas eleições de 2012. A agência de inteligência dos EUA diz que a ideia era alterar votos por meio de urnas pré-programadas.

Flávio mencionou o relatório da CIA e pediu aos diplomatas que enviem o maior número de observadores estrangeiros possíveis para a eleição de 2026.