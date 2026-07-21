O ator João Signorelli morreu na madrugada desta terça-feira (21), aos 69 anos, em São Paulo. Segundo a assessoria do artista, ele foi internado na noite anterior com insuficiência renal e sofreu uma parada cardiorrespiratória.
Natural de Cambuquira (MG), Signorelli construiu carreira no teatro, cinema e televisão. No início deste ano, passou por uma cirurgia de hérnia inguinal após internação no Hospital das Clínicas, na capital paulista.
Na TV, participou de novelas como Caminho das Índias, América, Salve Jorge, A Gata Comeu, Dona Beija e Chiquititas. Nos palcos, interpretou personagens como Mahatma Gandhi e Chico Xavier.
No cinema, integrou o elenco de produções como Carandiru e Bruna Surfistinha. João Signorelli era casado com a atriz Thaia Perez.
Com informações do Metrópoles.