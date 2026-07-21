A cantora e compositora Débora Cruz morreu nesta terça-feira (21), aos 45 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por familiares e por escolas de samba das quais a artista participou.
Sobrinha do sambista Arlindo Cruz e filha do compositor Acyr Marques, Débora estava internada desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no início de julho, período em que interrompeu suas atividades profissionais.
Nas redes sociais, o cantor Arlindinho homenageou a prima. "Hoje a nossa família se despede da sua voz mais linda. Tive a honra de dividir o palco com você, e esses momentos ficarão guardados para sempre na minha memória. Obrigado por tudo o que você representou para nós. Sua voz será eterna. Descanse em paz. Nós te amamos", escreveu.
Ao longo da carreira, Débora Cruz atuou como backing vocal e participou de apresentações e gravações com artistas como Xande de Pilares, Reinaldo, Carlos Dafé, Wander Pires e Arlindo Cruz.
A cantora também teve trajetória ligada ao carnaval carioca, com passagens pela Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela e Unidos do Viradouro. Desde 2024, integrava o carro de som da Viradouro, que divulgou nota de pesar em sua homenagem.