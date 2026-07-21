A cantora e compositora Débora Cruz morreu nesta terça-feira (21), aos 45 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por familiares e por escolas de samba das quais a artista participou.

Sobrinha do sambista Arlindo Cruz e filha do compositor Acyr Marques, Débora estava internada desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no início de julho, período em que interrompeu suas atividades profissionais.

Nas redes sociais, o cantor Arlindinho homenageou a prima. "Hoje a nossa família se despede da sua voz mais linda. Tive a honra de dividir o palco com você, e esses momentos ficarão guardados para sempre na minha memória. Obrigado por tudo o que você representou para nós. Sua voz será eterna. Descanse em paz. Nós te amamos", escreveu.