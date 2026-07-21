A Arquidiocese Metropolitana de Ribeirão Preto (SP) nomeou nesta segunda-feira (20) o padre Kleber Tostes Pedro para a realização de exorcismos na região.

O arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto, dom Moacir Silva, nomeou o padre Kleber Tostes Pedro para o ofício de exorcista da arquidiocese. O documento foi assinado em 26 de junho de 2026 e tem validade por tempo indeterminado, até nova determinação da autoridade eclesiástica.

Responsável pelas paróquias Jesus Misericordioso e Santa Edwiges, o padre Kleber Tostes tem 49 anos e foi ordenado em 2003.