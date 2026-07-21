O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) oficializou nesta terça-feira (21) o acordo que regulamenta o trabalho no comércio durante feriados. Com a medida, o funcionamento de parte do setor nessas datas passa a depender de autorização prevista em convenção coletiva entre sindicatos de trabalhadores e empregadores.

A exigência vale para 12 das 122 atividades autorizadas anteriormente, entre elas:

supermercados,

farmácias,

comércio varejista em geral,

atacadistas,

distribuidores,

revendedores de veículos,

lojas em hotéis,

portos,

aeroportos,

rodoviárias e estâncias hidrominerais.

As atividades que têm autorização permanente não foram afetadas.