PF intima Jaques Wagner a depor sobre caso Master
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O senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-líder do governo Lula (PT) no Senado, foi intimado pela Polícia Federal a depor em agosto na investigação relativa ao caso Master.
Ele foi alvo de operação em junho sob suspeita de ter recebido pagamentos do banco de Daniel Vorcaro, por meio da empresa da nora do parlamentar e de um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.
A apuração foi feita a partir da análise de material apreendido com Augusto Lima, ex-sócio do Master e próximo a Wagner.
O depoimento está previsto para a primeira semana de agosto. Procurada, a defesa do senador ainda não se manifestou.
Na fase da operação da PF que mirou o parlamentar, foram encontrados US$ 55 mil e 33 mil euros (cerca de R$ 471 mil, em valores atuais) em endereços ligados a ele.
Wagner defendeu que o dinheiro, aproximadamente US$ 55 mil, tem origem legal. "Algumas vezes, eu indo viajar, comprei dólar no Banco do Brasil. Mas toda vez que você viaja pelo Senado tem diária, que pode ser paga, depositada na sua conta ou pedida em dólar. Sempre peço em dólar, que é uma forma também de eu economizar e guardar", disse o senador.
A busca e apreensão contra o senador levou o petista a deixar o cargo de líder do governo Lula no Senado.
Sua saída foi consumada depois de reunião de cerca de duas horas com Lula em 24 de junho. O chefe do governo estudava demitir seu aliado, mas preferia que o próprio senador tomasse a iniciativa de se afastar.
"Decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do governo no Senado Federal", escreveu Wagner nas redes sociais, após a saída da liderança. "Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado."