A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta terça-feira (21) a Operação Metástase para combater a organização criminosa investigada por roubo e revenda de medicamentos oncológicos e imunossupressores. Até a última atualização, cinco pessoas haviam sido presas.

Segundo as investigações, o grupo movimentou R$ 33 milhões em um ano, contava com apoio da facção Terceiro Comando Puro (TCP) e utilizava empresas de fachada para recolocar os produtos roubados no mercado.

A polícia cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e 97 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pará. Também foi solicitado o bloqueio de R$ 30 milhões em contas bancárias e o sequestro de imóveis, veículos de luxo e outros bens.