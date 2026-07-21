O Governo de São Paulo publicou nessa segunda-feira (20) o decreto que ratifica a isenção do ICMS na compra de armas, munições e outros equipamentos destinados às Guardas Civis Municipais dos 645 municípios do estado. A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Segundo o governo, o objetivo é reduzir os custos das prefeituras na aquisição de equipamentos para as guardas municipais. “O combate ao crime é mais que um compromisso permanente em São Paulo. É uma política de Estado que exige atuação integrada 24 horas por dia não apenas das Polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, mas também das forças locais de segurança. Com a isenção do imposto estadual para equipar as Guardas Civis, nossas prefeituras vão transformar esse benefício em mais segurança para a população”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

A decisão autoriza a concessão do benefício para aquisições feitas por prefeituras e autarquias municipais destinadas ao aparelhamento das Guardas Civis Municipais, conforme o Estatuto Geral das Guardas Municipais.