O Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), faz operação na manhã desta terça-feira (21) contra investigados suspeitos de serem operadores financeiros do PCC (Primeiro Comando da Capital) e de atuarem nos chamados tribunais do crime.

São cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e outros 18 de busca e apreensão expedidos pela Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores.

A Operação Janus é desdobramento das investigações desenvolvidas nas Operações Bazaar, Recidere e Salus et Dignitas e buscar aprofundar a investigação sobre suspeitos de movimentar dinheiro do crime, converter valores em espécie para transferências bancárias e ajudar a esconder e distribuir esses recursos.