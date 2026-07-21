21 de julho de 2026
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OPERAÇÃO JANUS

MP mira 'doleiros' do PCC que atuavam em tribunais do crime

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/MP-SP
São cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e outros 18 de busca e apreensão.
São cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e outros 18 de busca e apreensão.

O Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), faz operação na manhã desta terça-feira (21) contra investigados suspeitos de serem operadores financeiros do PCC (Primeiro Comando da Capital) e de atuarem nos chamados tribunais do crime.

São cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e outros 18 de busca e apreensão expedidos pela Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores.

A Operação Janus é desdobramento das investigações desenvolvidas nas Operações Bazaar, Recidere e Salus et Dignitas e buscar aprofundar a investigação sobre suspeitos de movimentar dinheiro do crime, converter valores em espécie para transferências bancárias e ajudar a esconder e distribuir esses recursos.

Segundo a Promotoria, além de fazer a movimentação financeira da facção criminosa, os investigados utilizavam empresas e contas de terceiros.

Os investigados, de acordo com as apurações, também participavam de reuniões dedicadas e resolver conflitos financeiros entre os membros da facção, conhecidas como tribunais do crime.

A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras, a indisponibilidade de imóveis e veículos e o sequestro de bens dos investigados até o limite de R$ 10 milhões por investigado, além de medidas de constrição sobre empresas suspeitas de fazerem parte da estrutura financeira que dá apoio às atividades do PCC.

O nome da operação faz referência a Janus, divindade romana associada às passagens e transições, remetendo à atuação investigada de movimentação de recursos entre o dinheiro em espécie e o sistema financeiro formal.

Os mandados são cumpridos com apoio da Polícia Militar.

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