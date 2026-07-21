A capitã da Polícia Militar Michele Leão Azevedo foi levada já sem vida ao Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte (MG), na noite de segunda-feira (20). O marido dela, o sargento Eduardo Abner Pereira de Oliveira, foi preso em flagrante por suspeita de envolvimento na morte.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe médica constatou múltiplas lesões pelo corpo da vítima, entre elas traumatismo craniano, hematomas, ferimentos nas pernas, marcas lineares e um corte na cabeça. Os médicos estimaram que ela morreu entre quatro e seis horas antes da chegada ao hospital.

Em depoimento, o sargento afirmou que o casal consumiu bebidas alcoólicas e comprimidos de ecstasy durante uma confraternização e, depois, manteve relações sexuais consensuais com práticas de dominação. Ele disse ainda que Michele caiu da escada ao meio-dia, recusou atendimento médico e permaneceu em casa até que, à noite, ele percebeu que ela não respondia e a levou ao hospital.