Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, passou a comercializar fotos e vídeos por assinatura em uma plataforma de conteúdo adulto.
Segundo informações publicadas por O Globo, ele já vendia conteúdo pelas redes sociais antes de criar o perfil na plataforma. Um dos pacotes oferecidos incluía um vídeo e três fotos.
Antes dessa atividade, Cristian trabalhava com a venda de quadros e pinturas a óleo. Em publicações nas redes sociais, afirmou que buscava arrecadar dinheiro durante a repercussão da série Tremembé.
Cristian foi condenado em 2006 a 38 anos e seis meses de prisão pela participação no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen. Em 2018, recebeu nova condenação por corrupção ativa após tentar subornar policiais.
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Ivan 1 dia atrasNotícia desnecessária.