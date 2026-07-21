Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, passou a comercializar fotos e vídeos por assinatura em uma plataforma de conteúdo adulto.

Segundo informações publicadas por O Globo, ele já vendia conteúdo pelas redes sociais antes de criar o perfil na plataforma. Um dos pacotes oferecidos incluía um vídeo e três fotos.

Antes dessa atividade, Cristian trabalhava com a venda de quadros e pinturas a óleo. Em publicações nas redes sociais, afirmou que buscava arrecadar dinheiro durante a repercussão da série Tremembé.