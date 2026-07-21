22 de julho de 2026
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Cristian Cravinhos cria perfil em plataforma de conteúdo adulto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Antes dessa atividade, Cristian trabalhava com a venda de quadros e pinturas a óleo.
Antes dessa atividade, Cristian trabalhava com a venda de quadros e pinturas a óleo.

Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, passou a comercializar fotos e vídeos por assinatura em uma plataforma de conteúdo adulto.

Segundo informações publicadas por O Globo, ele já vendia conteúdo pelas redes sociais antes de criar o perfil na plataforma. Um dos pacotes oferecidos incluía um vídeo e três fotos.

Antes dessa atividade, Cristian trabalhava com a venda de quadros e pinturas a óleo. Em publicações nas redes sociais, afirmou que buscava arrecadar dinheiro durante a repercussão da série Tremembé.

Cristian foi condenado em 2006 a 38 anos e seis meses de prisão pela participação no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen. Em 2018, recebeu nova condenação por corrupção ativa após tentar subornar policiais.

Comentários

1 Comentários

  • Ivan 1 dia atras
    Notícia desnecessária.