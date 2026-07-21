Uma brincadeira feita nesse domingo (19) pelo piloto de um voo entre Buenos Aires e Madri viralizou nas redes sociais ao levar passageiros argentinos a acreditarem, por alguns instantes, que a seleção do país havia conquistado a Copa do Mundo de 2026.

O vídeo, publicado no TikTok pelo perfil @willermina, ultrapassou 4 milhões de visualizações. As imagens foram gravadas por uma passageira durante a viagem realizada no horário da final entre Argentina e Espanha.

No anúncio, o comandante afirmou que a tripulação gostaria de parabenizar os argentinos, o que provocou comemorações entre os passageiros. Em seguida, revelou que a campeã da Copa era, na verdade, a Espanha.