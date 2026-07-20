O diretor, roteirista e cineasta baiano Ricardo Spencer foi encontrado morto nesta segunda-feira (20) no apartamento onde passava temporada, no centro de São Paulo. A polícia investiga a causa da morte.

Ricardo Spencer tinha 49 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele estava no imóvel há cerca de uma semana e foi encontrado no chão do apartamento após o porteiro estranhar a falta de resposta e acionar a administração, que abriu a porta do local.

Segundo o boletim de ocorrência, não havia sinais de violência no corpo. A Polícia Militar e o Samu compareceram ao local, onde a morte foi constatada.