Diretor de 'Shippados' é encontrado morto em apartamento
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O diretor, roteirista e cineasta baiano Ricardo Spencer foi encontrado morto nesta segunda-feira (20) no apartamento onde passava temporada, no centro de São Paulo. A polícia investiga a causa da morte.
Ricardo Spencer tinha 49 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele estava no imóvel há cerca de uma semana e foi encontrado no chão do apartamento após o porteiro estranhar a falta de resposta e acionar a administração, que abriu a porta do local.
Segundo o boletim de ocorrência, não havia sinais de violência no corpo. A Polícia Militar e o Samu compareceram ao local, onde a morte foi constatada.
Spencer dirigiu peças importantes do audiovisual. Entre elas, está a série Todas as Mulheres do Mundo e videoclipes de artistas como Pitty e Rita Lee. Ele também integrou a equipe da série Segunda Chamada, da Rede Globo, indicada ao Emmy.
Nas redes sociais, amigos e colegas de profissão lamentaram a morte do cineasta. A cantora Pitty destacou a amizade entre os dois: "Por toda uma vida de irmandade e afeto real. Te amo para sempre, meu amigo", disse.
A Secretaria de Cultura da Bahia, em nota, lamentou a perda. "A SecultBA manifesta, neste momento de tristeza e saudade, sua solidariedade aos familiares, amigos e admiradores de Ricardo Spencer", diz o texto, que reforça a importância do artista para a produção do estado da Bahia.