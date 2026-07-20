A consagrada marca de mobiliário de luxo JADERALMEIDA, em sua flagship de Campinas, apresenta a campanha "Archive Sale". Até o dia 26 de julho, o público e profissionais da área de arquitetura e decoração têm a oportunidade única de adquirir peças icônicas que fazem parte da história e do acervo da marca sob condições e oportunidades exclusivas.

Com um olhar voltado para a elegância atemporal e a sofisticação do traço de Jader Almeida, a seleção reúne mobiliários que unem forma, função e a alta qualidade característica da etiqueta.

Experiência física e digital

Para maior comodidade, a experiência de compra foi integrada. Além de conferir os itens pessoalmente no showroom de Campinas, os clientes podem explorar a seleção de peças clicando neste link https://www.jaderalmeida.shop/pages/campinas-sp . Na plataforma, é possível registrar a intenção de compra de forma rápida e intuitiva, e a equipe de atendimento da loja de Campinas entra em contato em seguida para finalizar o atendimento de forma personalizada.