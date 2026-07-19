No duelo entre o grande time e o grande nome da Copa do Mundo, deu Espanha. Se o brilhantismo de Lionel Messi teve enorme papel na classificação da Argentina à decisão, o jogo coletivo da formação europeia acabou prevalecendo na luta pelo título, com uma vitória por 1 a 0, definida na prorrogação.

O craque da formação celeste foi muito bem marcado na tarde de domingo (19), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos. Os comandados de Luis de la Fuente não deram chances de gol ao adversário. Dominaram as ações a seu estilo, sem pressa, e tiveram a oportunidade de jogar os 30 minutos extras com um jogador a mais.

Nos acréscimos da etapa final, Enzo Fernández levou o segundo amarelo e foi expulso por falta dura em Cubarsí –minutos antes, levara tolamente o primeiro cartão, por reclamação espalhafatosa. Então, a Espanha achou o espaço para, após múltiplas tentativas, furar o bloqueio alviceleste e bater o goleiro Emiliano Martínez.