SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem sintonizou a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo 2026, neste sábado (18), pode ter se surpreendido ao ver uma brasileira em campo. Não era nenhuma esposa de jogador dos times de França ou Inglaterra, que estavam na disputa, mas a influenciadora Jade Picon, 24.

Foi ela uma das responsáveis por entrar com a bola em campo, ao lado do também influenciador Toby Brown. Jade caminhou do túnel que leva aos vestiários até o centro do campo, onde posicionou o objeto em um pedestal enquanto os hinos dos dois países eram executados.

Segundo a equipe da brasileira, ela estava usando peças desenvolvidas especialmente para a cerimônia, assinadas pelo estilista brasileiro Lucas Leão. Jade ajudou na criação do look, que pretendia unir o universo do futebol com a identidade da influenciadora.