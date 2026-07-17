A Polícia Civil do Piauí informou que a tia da recém-nascida alvo de tentativa de sequestro na Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina, será indiciada pelos crimes de calúnia e difamação qualificada. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (16).

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Segundo a investigação, Daniela Beatriz publicou nas redes sociais a foto, o nome e outras informações de uma supervisora da maternidade que não tinha ligação com o caso. A profissional registrou boletim de ocorrência após a divulgação, alegando que a exposição afetou sua honra e reputação.