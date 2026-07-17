A Polícia Civil do Piauí informou que a tia da recém-nascida alvo de tentativa de sequestro na Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina, será indiciada pelos crimes de calúnia e difamação qualificada. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (16).
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Segundo a investigação, Daniela Beatriz publicou nas redes sociais a foto, o nome e outras informações de uma supervisora da maternidade que não tinha ligação com o caso. A profissional registrou boletim de ocorrência após a divulgação, alegando que a exposição afetou sua honra e reputação.
A delegada afirmou que outras publicações feitas pela investigada também foram incluídas no inquérito. Daniela prestou depoimento por videoconferência, confirmou ter feito postagens, mas negou o uso de alguns termos atribuídos a ela.
Além da responsabilização criminal, a Polícia Civil informou que Daniela também poderá responder na esfera cível pela divulgação da imagem da supervisora. O inquérito será encaminhado à Justiça após a conclusão das investigações.
Ao g1, Daniela afirmou que divulgou as informações na tentativa de ajudar a esclarecer o caso e disse que não teve intenção de prejudicar a profissional.
Com informações do g1.