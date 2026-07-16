O ministro José Guimarães (Relações Institucionais) disse nesta quinta-feira (16) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente da República, está desesperado por causa do escândalo do Banco Master e age como um lobista dos Estados Unidos no Brasil.

A declaração consta de nota, na qual Guimarães responde ao senador, que colocou em Lula a culpa pelo novo tarifaço imposto pelos EUA.

"As declarações de Flávio Bolsonaro culpando o presidente Lula pelo tarifaço revelam o seu desespero com o escândalo do Banco Master e suas ligações com Daniel Vorcaro e com Sicário", declarou Guimarães.