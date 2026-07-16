Anvisa suspende lotes de água mineral por mesma bactéria do Ypê
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A Anvisa suspendeu a venda e consumo dos lotes 13 e 14 da água mineral sem gás Mamba Water, envasada em latas de 350 ml, após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa durante análises de controle de qualidade. Os produtos foram fabricados em 3 e 4 de abril de 2026 e têm validade até abril de 2027
Segundo a agência, o recolhimento foi solicitado voluntariamente pela fabricante HNK BR Indústria de Bebidas após a detecção da bactéria em análises de rotina. A empresa informou à Anvisa que os lotes afetados são restritos à água mineral sem gás em lata de 350 ml.
Em comunicado, a Mamba Water afirma que não há registro de reclamações de consumidores nem de impactos à saúde relacionados aos produtos recolhidos. Segundo a empresa, 82% do volume dos lotes já havia sido bloqueado preventivamente e permanece fora de circulação. A fabricante informa ainda que medidas corretivas foram adotadas junto ao fornecedor.
A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria encontrada naturalmente na água e no solo. Ela ganhou notoriedade no Brasil após ser detectada em lotes de detergentes da Ypê recolhidos pela Anvisa. Em pessoas saudáveis, o risco costuma ser baixo, mas a bactéria pode provocar infecções em indivíduos imunossuprimidos.
Apesar de classificar a ocorrência como pontual, a empresa orienta que consumidores que possuam unidades dos lotes 13 e 14 não consumam o produto.
Os consumidores poderão solicitar reembolso sem custo por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) a partir desta quinta-feira (16), pelo e-mail contato@mambawater.com.br ou pelo telefone 08008881090, de segunda a sábado, das 9h às 21h.
De acordo com a Mamba Water, em pessoas saudáveis o risco associado ao consumo é considerado baixo. Já indivíduos com o sistema imunológico comprometido, como pessoas imunossuprimidas ou com doenças preexistentes, podem apresentar maior risco de complicações e devem procurar assistência médica caso tenham ingerido o produto.
Segundo a Anvisa, a presença da bactéria em água mineral está fora dos padrões microbiológicos permitidos pela legislação sanitária, motivo pelo qual os lotes foram recolhidos.
No mês passado, o órgão já havia suspendido lotes de água mineral Crystal, também devido à presença da Pseudomonas aeruginosas.