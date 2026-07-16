A Anvisa suspendeu a venda e consumo dos lotes 13 e 14 da água mineral sem gás Mamba Water, envasada em latas de 350 ml, após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa durante análises de controle de qualidade. Os produtos foram fabricados em 3 e 4 de abril de 2026 e têm validade até abril de 2027

Segundo a agência, o recolhimento foi solicitado voluntariamente pela fabricante HNK BR Indústria de Bebidas após a detecção da bactéria em análises de rotina. A empresa informou à Anvisa que os lotes afetados são restritos à água mineral sem gás em lata de 350 ml.

Em comunicado, a Mamba Water afirma que não há registro de reclamações de consumidores nem de impactos à saúde relacionados aos produtos recolhidos. Segundo a empresa, 82% do volume dos lotes já havia sido bloqueado preventivamente e permanece fora de circulação. A fabricante informa ainda que medidas corretivas foram adotadas junto ao fornecedor.