Aos 95 anos, a matemática, estatística e, principalmente, demógrafa brasileira Elza Salvatori Berquó se tornou a primeira mulher a receber da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) o título de doutora honoris causa.

"Meu tempo é curto, mas ele foi longo o suficiente para ver e ouvir vocês com todo esse carinho. Jovens, continuem a estudar e continuem a luta pela democracia", disse ela durante a cerimônia, em agosto de 2021.

Sua influência em diferentes campos de pesquisa tende a permanecer forte por muitos anos, mas o tempo de vida de Berquó chegou ao fim. Um dos nomes pioneiros no Brasil da demografia, a ciência que se vale da estatística para estudar as populações humanas, ela morreu nesta quinta-feira (16), aos cem anos.