Um incêndio atingiu um orfanato em Mohammadia, na região metropolitana de Argélia, no norte da África, na madrugada desta quinta-feira (16), e deixou ao menos 11 mortos e 19 feridos. As causas do fogo ainda são desconhecidas.

Segundo a Defesa Civil argelina, as chamas começaram por volta das 3h30 e foram controladas perto do meio-dia, no horário local. Equipes de emergência atuaram no combate ao incêndio e no resgate das vítimas.

O presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, informou que entre os mortos estão várias crianças e manifestou solidariedade às famílias. O primeiro-ministro, Sifi Ghrieb, visitou os feridos internados em hospitais da capital.