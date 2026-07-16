18 de julho de 2026
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PEGOS DE SURPRESA

Incêndio em orfanato mata 11 vítimas e fere 19

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/X
O incêndio coincide com a intensa onda de calor que atinge a Argélia.
O incêndio coincide com a intensa onda de calor que atinge a Argélia.

Um incêndio atingiu um orfanato em Mohammadia, na região metropolitana de Argélia, no norte da África, na madrugada desta quinta-feira (16), e deixou ao menos 11 mortos e 19 feridos. As causas do fogo ainda são desconhecidas.

Segundo a Defesa Civil argelina, as chamas começaram por volta das 3h30 e foram controladas perto do meio-dia, no horário local. Equipes de emergência atuaram no combate ao incêndio e no resgate das vítimas.

O presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, informou que entre os mortos estão várias crianças e manifestou solidariedade às famílias. O primeiro-ministro, Sifi Ghrieb, visitou os feridos internados em hospitais da capital.

De acordo com a imprensa local, 17 vítimas foram encaminhadas ao hospital especializado em queimados de Zéralda, enquanto os demais feridos seguiram para o Hospital Universitário Mustapha-Pacha, em Argel.

O incêndio coincide com a intensa onda de calor que atinge a Argélia. Nos últimos dias, o país registrou centenas de focos de incêndio, principalmente em áreas florestais e agrícolas.

Com informações do Le Parisien, AFP e APS.

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