Um incêndio atingiu um orfanato em Mohammadia, na região metropolitana de Argélia, no norte da África, na madrugada desta quinta-feira (16), e deixou ao menos 11 mortos e 19 feridos. As causas do fogo ainda são desconhecidas.
Segundo a Defesa Civil argelina, as chamas começaram por volta das 3h30 e foram controladas perto do meio-dia, no horário local. Equipes de emergência atuaram no combate ao incêndio e no resgate das vítimas.
O presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, informou que entre os mortos estão várias crianças e manifestou solidariedade às famílias. O primeiro-ministro, Sifi Ghrieb, visitou os feridos internados em hospitais da capital.
De acordo com a imprensa local, 17 vítimas foram encaminhadas ao hospital especializado em queimados de Zéralda, enquanto os demais feridos seguiram para o Hospital Universitário Mustapha-Pacha, em Argel.
O incêndio coincide com a intensa onda de calor que atinge a Argélia. Nos últimos dias, o país registrou centenas de focos de incêndio, principalmente em áreas florestais e agrícolas.
Com informações do Le Parisien, AFP e APS.