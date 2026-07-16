Pelo menos 500 pessoas foram dadas como desaparecidas após o naufrágio de duas embarcações que transportavam refugiados rohingyas na costa de Mianmar, no sudeste asiático. O alerta foi divulgado nesta quinta-feira (16) pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).

As embarcações partiram do estado de Rakhine no fim de junho. Uma delas, com 250 pessoas, perdeu contato pouco depois da saída. A outra, que levava 280 passageiros, naufragou em 8 de julho na costa de Ayeyarwady.

Segundo as agências da ONU, a maioria dos passageiros era formada por rohingyas, grupo étnico que enfrenta décadas de perseguição em Mianmar. Parte deles também saiu do campo de refugiados de Cox's Bazar, em Bangladesh, onde vivem cerca de 1 milhão de pessoas.