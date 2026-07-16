Um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica do Grupo AMC Têxtil em Itajaí (SC). O fogo começou na tarde de quarta-feira (15) e levou 15 horas para ser controlado. Ninguém ficou ferido.

O Grupo AMC Têxtil é um dos maiores de moda da América Latina, com atuação no segmento de confecção, licenciamento e varejo. Entre as principais marcas do grupo estão:

Colcci

Forum

Triton

Tufi Duek

Coca-Cola Jeans (licenciada)

Sommer

Skazi

O combate mobilizou bombeiros de nove municípios, além de equipes de apoio e máquinas da prefeitura. Mais de 110 mil litros de água foram utilizados na operação.