16 de julho de 2026
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15 HORAS DE FOGO

Incêndio destrói fábrica de grupo gigante da moda

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução / Redes sociais via Banda B
A fábrica pertence ao Grupo AMC Têxtil, um dos maiores conglomerados de moda do Brasil.
A fábrica pertence ao Grupo AMC Têxtil, um dos maiores conglomerados de moda do Brasil.

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica do Grupo AMC Têxtil em Itajaí (SC). O fogo começou na tarde de quarta-feira (15) e levou 15 horas para ser controlado. Ninguém ficou ferido.

O Grupo AMC Têxtil é um dos maiores de moda da América Latina, com atuação no segmento de confecção, licenciamento e varejo. Entre as principais marcas do grupo estão:

  • Colcci
  • Forum
  • Triton
  • Tufi Duek
  • Coca-Cola Jeans (licenciada)
  • Sommer
  • Skazi

O combate mobilizou bombeiros de nove municípios, além de equipes de apoio e máquinas da prefeitura. Mais de 110 mil litros de água foram utilizados na operação.

Na manhã desta quinta-feira (16), as equipes permaneciam no local realizando o trabalho de rescaldo para eliminar focos remanescentes.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas por perícia após a conclusão dos trabalhos.

Com informações da Banda B.

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