Um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica do Grupo AMC Têxtil em Itajaí (SC). O fogo começou na tarde de quarta-feira (15) e levou 15 horas para ser controlado. Ninguém ficou ferido.
O Grupo AMC Têxtil é um dos maiores de moda da América Latina, com atuação no segmento de confecção, licenciamento e varejo. Entre as principais marcas do grupo estão:
- Colcci
- Forum
- Triton
- Tufi Duek
- Coca-Cola Jeans (licenciada)
- Sommer
- Skazi
O combate mobilizou bombeiros de nove municípios, além de equipes de apoio e máquinas da prefeitura. Mais de 110 mil litros de água foram utilizados na operação.
Na manhã desta quinta-feira (16), as equipes permaneciam no local realizando o trabalho de rescaldo para eliminar focos remanescentes.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas por perícia após a conclusão dos trabalhos.
Com informações da Banda B.