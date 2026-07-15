Os programas do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltados à economia popular estão ajudando a impulsionar a aprovação da gestão petista às vésperas da campanha pela reeleição.

A constatação é da pesquisa Genial/Quaest desta quarta-feira (15), que apontou que a aprovação do governo atingiu 48%, o melhor resultado para Lula desde o fim de 2024. O dado ficou numericamente acima da desaprovação (47%), enquanto o percentual daqueles que não sabem ou preferem não responder ficou estável, em 5%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

A aprovação do governo já vinha em uma crescente desde abril: de lá para cá, a variação foi de cinco pontos percentuais. "O que explica isso é que o governo está conseguindo entregar resultados para um eleitorado muito específico", diz Felipe Nunes, diretor da Quaest e professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas).