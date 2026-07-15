Mick Jagger vê Inglaterra cair na Copa e revive piada de pé-frio
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Mick Jagger esteve na semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, e a derrota inglesa por 2 a 1 voltou a alimentar a fama de 'pé-frio' do cantor.
Mick Jagger assistiu à semifinal entre Inglaterra e Argentina nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos EUA. A seleção inglesa saiu na frente, mas a Argentina virou nos minutos finais e venceu por 2 a 1.
A Inglaterra abriu o placar com Anthony Gordon, mas não segurou a pressão argentina no fim. Enzo Fernández empatou com chute de fora da área aos 40 minutos do segundo tempo, e Lautaro Martínez marcou o gol da virada nos acréscimos.
Lionel Messi deu duas assistências e foi decisivo em mais uma virada argentina no torneio. A Argentina vai enfrentar a Espanha na final de domingo (19), às 16h (de Brasília), enquanto a disputa do terceiro lugar será no sábado (18), às 18h.
Derrota reacende fama de pé-frio
A presença de Jagger no estádio reavivou a brincadeira de que o cantor dá azar para seleções em Copas. A fama começou a se espalhar em 2010, quando ele viu de perto eliminações de EUA, Inglaterra e Brasil no mesmo Mundial.
Em 2014, a história ganhou ainda mais força com postagens e previsões do músico nas redes e em shows. Ele desejou sorte à Inglaterra durante o torneio no Brasil e viu o time perder para Itália e Uruguai; naquele ano, também esteve no Mineirão no 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil.
Em 2018, Jagger voltou a acompanhar uma queda inglesa em semifinal, desta vez contra a Croácia. O histórico alimentou o apelido de 'pé-frio' sempre que o cantor aparece em jogos de Copa.
O que Luciana Gimenez disse antes da semifinal
Luciana Gimenez reagiu nas redes a piadas sobre o 'pé-frio' de Jagger antes do jogo contra a Argentina. A apresentadora criticou as brincadeiras após o cantor, pai de Lucas Jagger, ter ido ao estádio em Miami para acompanhar Inglaterra x Noruega, pelas quartas de final.
Depois de a Inglaterra vencer a Noruega por 2 a 1 e avançar, Luciana respondeu a comentários de internautas. "Acabou a piada agora?", escreveu ela, e também afirmou que "já deu essa piada de m***".
Em outra publicação, ela disse considerar de "p*** mal gosto" as brincadeiras e chamou os críticos de "extremamente limitadas e sem repertório". "Se apontamos alguém que está nas oitavas, e nós não estamos; quem é azarado? Ah, por favor", completou, em referência à eliminação do Brasil para a Noruega.