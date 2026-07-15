Irmão de Lamine Yamal vira 'amuleto da sorte' da Espanha na Copa
| Tempo de leitura: 2 min
Irmão caçula do craque Lamine Yamal, Keyne, de 4 anos, ganhou o apelido de "amuleto da sorte" do camisa 19.
A criança tem aparecido em telões nos estádios para assistir ao atacante em jogos da Espanha na Copa do Mundo.
O menino acompanhou os principais momentos da campanha da Espanha no Mundial e esteve presente nas vitórias contra Áustria, Bélgica e França.
O caçula faz sucesso nas redes em vídeos divulgados por Yamal e pela mãe, Sheila Ebana. Ao longo da carreira do jogador, o pequeno também esteve em comemorações de vitórias em torneios como LaLiga e Eurocopa.
No duelo entre Espanha e Áustria, na fase de 32 seleções, Keyne roubou a cena nas arquibancadas, onde torcia e gritava de forma intensa por La Roja.
À Fifa Lamine Yamal contou estar emocionado em ver o irmão feliz e poder proporcionar à mãe a vida que ela sempre sonhou. "No fim das contas, é o que eu quero, é o maior sonho de criança, além do futebol e tudo o mais", disse. "Ele [Keyne] é tudo para mim, meu irmão, ele é como um filho para mim, e eu o amo."
Depois, na classificação da Espanha para as semifinais, diante da Bélgica, Keyne mostrou a língua para as câmeras que exibiam a partida. A reação espontânea do garoto viralizou. O irmão, que estava em campo, viu o telão e riu.
Nesta terça (14), o jogador publicou uma sequência de fotos nos stories do Instagram antes do confronto que eliminou a França. No primeiro registro, compartilhou a foto do golaço marcado na Eurocopa. No segundo, publicou um frame da transmissão oficial na partida da Liga das Nações, quando os espanhóis venciam os franceses por 5 a 1 —o placar aparece na imagem.
Em seguida, postou uma foto vestido de cowboy, em referência à cidade de Dallas, nos Estados Unidos, onde aconteceu o jogo. A última imagem mostra Keyne, a mãe, Sheila, e Lamine Yamal.
Fora dos estádios, Keyne aparece em momentos descontraídos com a família: já virou um "minichef", ao preparar biscoitos ao lado da mãe, e costuma protagonizar vídeos dançando com o atacante espanhol.
Aos 19 anos, Lamine Yamal jogará sua primeira final de Copa do Mundo contra a Argentina ou a Inglaterra.
A equipe comandada por Luis de la Fuente volta a disputar a decisão do torneio após 16 anos, desde a campanha que terminou com a conquista de seu primeiro —e até hoje único— título mundial.
A final de domingo (19) no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), às 16h, pode render aos espanhóis sua segunda taça. A seleção chega à ultima etapa do torneio com apenas um gol tomado, no duelo contra a Bélgica pelas quartas de final, vencido por 2 a 1.