Irmão caçula do craque Lamine Yamal, Keyne, de 4 anos, ganhou o apelido de "amuleto da sorte" do camisa 19.

A criança tem aparecido em telões nos estádios para assistir ao atacante em jogos da Espanha na Copa do Mundo.

O menino acompanhou os principais momentos da campanha da Espanha no Mundial e esteve presente nas vitórias contra Áustria, Bélgica e França.