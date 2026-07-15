Uma foto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, cO "Sicário", foi divulgada nesta quarta-feira (15) pelo portal ICL. Mourão foi apontado pela Polícia Federal como chefe de milícia privada ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

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Segundo o ICL, a imagem foi obtida por uma fonte sob condição de anonimato e teria sido registrada em 2022, num hotel na zona sul do Rio de Janeiro.