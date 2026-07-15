Uma foto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, cO "Sicário", foi divulgada nesta quarta-feira (15) pelo portal ICL. Mourão foi apontado pela Polícia Federal como chefe de milícia privada ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
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Segundo o ICL, a imagem foi obtida por uma fonte sob condição de anonimato e teria sido registrada em 2022, num hotel na zona sul do Rio de Janeiro.
Em nota, a assessoria de Flávio Bolsonaro afirmou que o senador não conhece o homem retratado na foto e declarou que ele costuma atender diariamente a pedidos de fotografias de pessoas nas ruas. A defesa também levantou a possibilidade de a imagem ter sido produzida com inteligência artificial.
O ICL informou que submeteu a fotografia a ferramentas de verificação e não encontrou indícios de manipulação por inteligência artificial. O g1 informou que também fez análises, que apontaram baixa probabilidade de alteração da imagem por esse tipo de tecnologia.
Conhecido como "Sicário", Luiz Phillipi Mourão foi preso em março deste ano durante a Operação Compliance Zero. Horas depois da prisão, tentou tirar a própria vida enquanto estava sob custódia da Polícia Federal e morreu dias depois, após ter a morte cerebral confirmada.
O nome de Daniel Vorcaro já havia sido associado a Flávio Bolsonaro após a divulgação de mensagens sobre o financiamento do filme Dark Horse, produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, o senador confirmou que pediu apoio financeiro ao empresário, mas negou qualquer irregularidade e afirmou que fez contato exclusivamente por causa do projeto cinematográfico.
Com informações do g1.