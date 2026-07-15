Homem reza antes de arrombar cofre e furtar igreja em Minas
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Câmeras de segurança mostraram um homem ajoelhando-se e fazendo sinais que representam uma oração antes de furtar uma igreja em Minas Gerais na tarde da última segunda-feira (13).
O furto foi praticado na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, no município de Carmo do Rio Claro. O vídeo mostra que o homem se ajoelha e faz os gestos como se estivesse rezando e, na sequência, arromba o cofre em que são depositadas as ofertas da igreja.
Não se sabe qual foi a quantia levada. Conforme relato do pároco da igreja, padre Gilmar Antônio Pimenta, para a Polícia Civil de Minas Gerais, estima-se que a quantia furtada tenha sido pequena porque o cofre havia sido esvaziado na última sexta-feira (10).
Testemunhas perceberam a ação e tentaram perseguir o suspeito, que conseguiu fugir. Ainda de acordo com os relatos, o homem usava uma tornozeleira eletrônica.
A igreja lamentou o furto nas redes sociais. Em nota, o pároco afirmou que este é um momento difícil e delicado e pediu calma aos fiéis.
O suspeito já foi identificado, mas segue foragido. A polícia faz diligências para localizá-lo e concluir o inquérito.