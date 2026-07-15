Câmeras de segurança mostraram um homem ajoelhando-se e fazendo sinais que representam uma oração antes de furtar uma igreja em Minas Gerais na tarde da última segunda-feira (13).

O furto foi praticado na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, no município de Carmo do Rio Claro. O vídeo mostra que o homem se ajoelha e faz os gestos como se estivesse rezando e, na sequência, arromba o cofre em que são depositadas as ofertas da igreja.

Não se sabe qual foi a quantia levada. Conforme relato do pároco da igreja, padre Gilmar Antônio Pimenta, para a Polícia Civil de Minas Gerais, estima-se que a quantia furtada tenha sido pequena porque o cofre havia sido esvaziado na última sexta-feira (10).