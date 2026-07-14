Show do intervalo terá Bieber, Madonna, Shakira, BTS e Coldplay
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A final da Copa do Mundo de 2026 terá um intervalo maior que os 15 minutos normalmente aplicados em um jogo de futebol. Isso se deve pelo show que acontecerá durante o intervalo da decisão do Mundial.
A reportagem apurou que o intervalo será maior para acomodar o show do intervalo da Copa. A apresentação contará com nomes como Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS e Coldplay.
A Fifa já havia informado que o show terá duração de 11 minutos. Considerando o tempo adicional para montar e desmontar as estruturas utilizadas para a apresentação, o intervalo ultrapassará os 15 minutos.
Além dos grandes nomes da música, também participarão o cantor nigeriano Burna Boy, o maestro venezuelano Gustavo Dudamel e o coral norte-americano PS22 Chorus. Burna Boy e Shakira, aliás, já haviam se apresentado na abertura do Mundial.
Esta será a primeira vez que o intervalo da final da Copa do Mundo contará com shows. A ideia é semelhante à que acontece no Super Bowl, a decisão da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos.
A decisão do Mundial será no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey. Os finalistas serão decididos ainda nesta semana. A Espanha, que derrotou a França nas semifinais, espera o vencedor de Inglaterra x Argentina.