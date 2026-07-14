A final da Copa do Mundo de 2026 terá um intervalo maior que os 15 minutos normalmente aplicados em um jogo de futebol. Isso se deve pelo show que acontecerá durante o intervalo da decisão do Mundial.

A reportagem apurou que o intervalo será maior para acomodar o show do intervalo da Copa. A apresentação contará com nomes como Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS e Coldplay.

A Fifa já havia informado que o show terá duração de 11 minutos. Considerando o tempo adicional para montar e desmontar as estruturas utilizadas para a apresentação, o intervalo ultrapassará os 15 minutos.