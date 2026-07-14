A entidade sul-americana informou que acatará, após a pausa para a Copa do Mundo, as novas regras da IFAB. A Sul-Americana volta no dia 21 de julho, com os jogos de ida do playoff, enquanto as oitavas da Libertadores iniciam em 11 de agosto.

A Conmebol anunciou nesta terça-feira (14) que não utilizará a lei Vini Jr., que determina a expulsão do jogador que cobrir a boca ao provocar um adversário.

"A Conmebol decidiu não implementar a disposição opcional prevista pela IFAB que contempla a expulsão de jogadores que cobrem a boca ao se comunicarem com um adversário durante uma partida", afirma a Conmebol, em comunicado divulgado em seu site.

Regra foi criada em abril, em resposta a caso que ocorreu com Vini na Champions. Em fevereiro deste ano, o atacante brasileiro do Real Madrid acusou o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, de racismo. O jogador adversário tampou a boca na hora de falar, o que dificultou a leitura labial e a conclusão sobre o que de fato ele havia dito. Por isso, a IFAB -órgão que regulamenta as regras do futebol- determinou que o jogador que cobrir a boca ao provocar um adversário deve ser diretamente expulso.

Lei foi usada na Copa duas vezes. As novas regras do futebol entraram em vigor na Copa do Mundo, e essa é uma delas. A sua primeira utilização foi em Paraguai 1 x 0 Turquia, quando Almirón falou com um jogador turco tapando a boca e foi expulso pouco antes do intervalo. A segunda foi no mata-mata entre México x Equador, com a expulsão de Hincapié.